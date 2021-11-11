Мурашко: чуть более половины граждан пожилого возраста в РФ вакцинированы от ковида

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Немного больше половины граждан пожилого возраста в России вакцинированы против новой коронавирусной инфекции, поэтому каждый второй человек старшего возраста все еще подвержен риску. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В условиях пандемии важно напомнить, что именно люди старшего возраста являются главной группой риска течения и развития осложнений при COVID-19. На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию, это означает, что все еще каждый второй пожилой гражданин нашей страны рискует своей жизнью, потому что пока не прошел вакцинацию", - сказал он на IV Всероссийском форуме "Россия - территория заботы".

Ранее Мурашко сообщал, что первым компонентом вакцины от коронавируса в РФ уже привито более 62 млн человек, это 53% взрослого населения РФ.