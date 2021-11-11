Более 2 тыс. пострадавших от домашнего насилия получили помощь в кризисном центре Москвы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, получили специализированную помощь в столичном кризисном центре почти за восемь лет. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Работу кризисного центра помощи женщинам и детям, который оказывает поддержку пострадавшим от насилия и нуждающимся в защите, курирует столичный департамент труда и социальной защиты населения.

"Почти восемь лет в столице работает кризисный центр помощи женщинам и детям. За это время более 2 тыс. женщин и детей получили специализированную помощь. В центре предоставляется место для временного проживания до двух месяцев, при необходимости срок может быть продлен. Также женщина может рассчитывать на психологическую, юридическую, социально-медицинскую и социально-педагогическую помощь", - сказала заместитель руководителя ведомства Екатерина Бербер, чьи слова приводятся в сообщении.

В центре с пострадавшими от насилия занимаются психологи, юристы, специалисты по социальной работе и комплексной реабилитации, которые помогают устранить внешние и внутренние барьеры, восстановить психоэмоциональное состояние. Психологи центра ежегодно принимают более 14 тыс. обращений от пострадавших.

Кроме того, ежегодно в кризисном центре помощи женщинам и детям проходит акция "Не молчи" по предотвращению насилия в семье. В ней приняли участие уже более 3,5 тыс. человек. Также в сотрудничестве с благотворительным фондом "Дом-убежище "Создана сиять" для женщин с детьми, страдающих от домашнего насилия, проводятся благотворительные забеги "Россия без насилия".

"Кризисный центр находится по адресу: улица Дубки, дом 9а. Он работает круглосуточно, специалисты готовы принять пострадавших лично или ответить по телефону: +7 499 977-17-05. Кроме того, с понедельника по субботу с 09:00 до 20:00 можно позвонить на телефон доверия: +7 499 977-20-10. Психологическую помощь оказывают также и в формате онлайн-консультаций, предварительно нужно записаться", - уточняется в сообщении.