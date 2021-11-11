В Томской области темпы вакцинации от коронавируса за месяц выросли в четыре раза

ТОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Томской области выросли за месяц почти в четыре раза - с 1,5 тыс. человек в сутки до 5,4 тыс. Число людей, привившихся первым компонентом вакцины, выросло на треть - с 300 тыс. человек почти до 400 тыс., или с 46% до 59% от взрослого населения, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 20 октября сообщила, что низкий уровень коллективного иммунитета фиксируется в девяти регионах РФ, в том числе в Томской области. На совещании с президентом 10 ноября она заявила, что уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%, при этом "практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета" в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях.

"Как отметили в департаменте здравоохранения Томской области, за последний месяц темп вакцинации увеличился: с 1 466 человек в сутки (данные на 10 октября) до 5 417 человек (данные на 10 ноября). Максимальное количество привитых в сутки, 8 739 человек, зафиксировано 1 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на 11 ноября в Томской области прививки от СOVID-19 сделали 399 847 человек, что составляет 59,2% от взрослого населения региона. При этом полностью завершили иммунизацию 341 343 человека, повторную вакцинацию прошли 35 555 человек. Месяц назад первым компонентом вакцины привились порядка 300 тыс. человек, или 46% от взрослого населения.

В октябре из-за роста заболеваемости ковидом в Томской области ужесточили ограничения, с 15 числа ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности госслужащих, работников сферы обслуживания, студентов. С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений, а также ТРЦ. Кроме того, Томская область - единственный сибирский регион, где были продлены нерабочие дни с 7 по 15 ноября.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировано более 50 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло в 2,8 раза - с 100 до 280, заболеваемость увеличилась даже несмотря на первую неделю нерабочих дней в ноябре. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, связан с низкими темпами вакцинации. Прививку от COVID-19 сделали к середине октября около 46% взрослого населения, 98% попадающих в больницы не вакцинированы.