Синоптики сообщили, что циклон в Приамурье продолжит действовать 12 ноября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Жители Амурской области действие восточного циклона ощутят еще в пятницу. В регионе ожидаются осадки в виде снега, ветер, сообщается в четверг в Telegram-канале Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В пятницу Приамурье по-прежнему будет находиться в тыловой части обширного восточного циклона. Сохранится ветреная погода. Небольшие осадки - снег, днем с мокрым снегом - ожидаются местами по северо-западным и восточным районам", - говорится в сообщении.

Ночью в регионе столбики термометров поднимутся до минус 5 градусов, днем - до трех градусов тепла. В Благовещенске температура ночью до минус 7 градусов, днем - до плюс 3. Ночью ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, днем - западный до 7-12 метров в секунду.