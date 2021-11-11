Молодежный научный форум, посвященный проблемам Кавказа, пройдет в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Молодые ученые и студенты обсудят проблемы Кавказа в ходе научно-практического форума "Большой Кавказ: культурно-исторические, этнополитические и международные контуры развития", который пройдет в Ростове-на-Дону. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Южного федерального университета.

"С 17 по 18 ноября в рамках федерального молодежного проекта "Мир Кавказу" пройдет молодежный научно-практический форум "Большой Кавказ: культурно-исторические, этнополитические и международные контуры развития". <…> Экспертный пул участников форума составили представители ведущих вузов и научных центров России и зарубежных стран", - сообщил представитель вуза.

В пресс-службе уточнили, что в форуме примут участие представители РАН, МГИМО, ВШЭ, Северо-Кавказского федерального университета, Академии наук Татарстана, вузов Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края, а также Ереванского госуниверситета и Российско-Армянского университета.

Участники форума обсудят интеграционные и дезинтеграционные процессы на Кавказе, вопросы сохранения безопасности, угрозы международного терроризма и другие актуальные вопросы, добавили в пресс-службе.