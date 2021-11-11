В Благовещенске с 15 ноября введут систему QR-кодов при посещении салонов красоты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Жители Благовещенска с 15 ноября при посещении парикмахерских и салонов красоты должны предоставить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Орлов.

"[Система QR-кодов вводится] с 15 ноября 2021 года - в парикмахерских и салонах красоты, <...> оказывающих косметические услуги (в том числе СПА, татуаж), массажных салонах, соляриях", - говорится в документе.

Кроме того, с 15 ноября в городах Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск и селах Благовещенского района Амурской области система QR-кодов будет действовать при посещении музеев, спортивных залов и бассейнов, кинотеатров, концертных залов, библиотек, торговых центров.

С 1 декабря соответствующие ограничения распространяются на посещение кредитных и микрозаймовых организаций, а также в высших учебных заведениях, профессиональных образовательных организациях и других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением школ.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд. С начала пандемии в области выявлено 41,7 тыс. случаев заражения, 497 человек умерли.