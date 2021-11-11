Главархив выпустил книгу о жизни Федора Достоевского в Москве к 200-летию писателя

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Главархив Москвы к 200-летнему юбилею Федора Достоевского выпустил книгу о жизни писателя в столице. Она доступна в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"С 2019 года мы начали выпускать книги по архивным документам российских писателей, без которых сложно представить нашу литературу. Так, два года назад жители смогли узнать о московской жизни Александра Пушкина, в прошлом году появились книги об Иване Тургеневе и Николае Гоголе. Сейчас же к 200-летнему юбилею Федора Достоевского мы собрали в одном издании его документы и воспоминания о тех впечатлениях, которые он пережил в Москве. Книги о Достоевском и других писателях полезны не только для литературоведов, но и для всех, кто интересуется русской культурой, тем более что все наши издания бесплатны и доступны горожанам онлайн", - приводятся в сообщении слова начальника Главархива Москвы Ярослава Онопенко.

Отмечается, что в книге собраны материалы о родителях Достоевского, его жизни в Москве в детские и отроческие годы, а также представлены архивные и современные фотографии, в том числе фотопортреты Федора Достоевского 1870-х годов, изображения главного корпуса бывшей Мариинской больницы для бедных и памятника Достоевскому работы скульптора Сергея Меркурова перед ним. Также многие фотографии посвящены театральным постановкам и кинофильмам по произведениям писателя, среди которых "Игрок", "Братья Карамазовы", "Дядюшкин сон", "Село Степанчиково и его обитатели", "Униженные и оскорбленные".

Кроме того, в Главархиве сохранились метрическая книга церкви Святых Апостолов Петра и Павла, где содержится запись о бракосочетании родителей будущего писателя в январе 1820 года, и метрическая запись о рождении и крещении Федора Достоевского.