Между Кабардино-Балкарией и Абхазией в ноябре возобновится автобусное сообщение

НАЛЬЧИК, 11 ноября. /ТАСС/. Регулярное автобусное сообщение между Кабардино-Балкарией и Абхазией возобновляется с 14 ноября в связи с многочисленными просьбами жителей КБР. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минтранса.

Автобусное сообщение было прервано в декабре прошлого года в связи с ликвидацией прежнего перевозчика ГУП "Каббалкавтотранс-1438".

"Минтранс КБР доводит до гостей и жителей республики информацию о возобновлении с 14 ноября регулярных рейсов по международному автобусному маршруту Нальчик - Сухум в связи с многочисленными просьбами жителей КБР", - говорится в сообщении.

В ноябре автобус по указанному маршруту будет отправляться из Нальчика. 14, 20 и 26 ноября в 9:30 с автовокзала №1 на ул. Идарова, а из Сухума - 16, 22 и 28 ноября в 9:30 с автостанции по ул. Чочуа. Перевозки будет осуществлять МУП "Нальчикский транспорт" на комфортабельных автобусах большой вместимости. Стоимость полного билета составит 2 475 рублей. В министерстве отметили, что с декабря текущего года частота рейсов на маршруте будет увеличена.