Росмолодежь запустила федеральную кампанию по популяризации волонтерства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Масштабная федеральная кампания по популяризации волонтерства проходит по всей России с целью привлечения населения к активному участию в добровольческой деятельности и акции #МыВместе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

"Третий год подряд канун Дня добровольца и Нового года мы стараемся сделать самым добрым и светлым временем года, напоминая россиянам о важности добровольческой деятельности и выражая благодарность всем, кто уже в рядах волонтеров. <...> Традиционно рекламная кампания предваряет проведение центрального форума на эту тему - в 2021 году это Международный форум гражданского участия "Мы вместе", - приводит пресс-служба слова руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой.

Она отметила, что количество вовлеченных в волонтерство граждан постоянно увеличивается. "Сегодня мы говорим о том, что каждый десятый житель нашей страны хотя бы время от времени участвует в различных добровольческих акциях", - сказала Разуваева.

Сообщается, что основной слоган кампании - "Добро - это ты". Рекламные макеты, призывающие население к активному участию в волонтерской деятельности, размещены на медиафасадах, экранах, интернет-ресурсах. В основе концептов - объединение различных видов волонтерской деятельности.

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена весной 2020 года, сейчас работает свыше 250 тысяч волонтеров и 84 региональных ресурсных центра добровольчества. В рамках акции было собрано более 1,8 млрд рублей, что позволило предоставить населению 30 тыс. тонн товаров и оказать помощь 6,5 млн человек.