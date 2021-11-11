Около 1 тыс. животных из пермского муниципального приюта обрели хозяев с начала года

ПЕРМЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Жители Перми забрали домой около 1 тыс. собак и кошек из муниципального приюта в 2021 году, сообщается в четверг на сайте городской администрации.

"В Перми с начала года 949 постояльцев муниципального приюта обрели новых хозяев. Новый дом обрели 793 собаки и 156 кошек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2021 году, по данным МКУ "Обращение с животными без владельцев", с улиц города отловлено более 1 тыс. животных без владельцев, еще 3,3 тыс. - передали местные жители.

Муниципальный приют в Перми проводит активную работу по поиску новых хозяев для собак, находящихся на содержании, а также разъясняет особенности ухода за животными. В волонтерские дни учреждение посещают сотрудники пермских предприятий, коллективы школ, детских садов, для которых проводят экскурсии. Участники таких акций могут погулять с питомцами и помочь приюту.