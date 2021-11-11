Роскомнадзор с 2014 года заблокировал 6,4 тыс. ресурсов с информацией мошенников

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор с 2014 года удалил или заблокировал 6,4 тыс. ресурсов в интернете с мошеннической информацией, сообщает пресс-служба ведомства.

"С 2014 года в реестры запрещенной информации вносятся ресурсы, которые содержат сведения мошеннического характера. За это время заблокировано или удалено 6 тыс. 435 различных материалов и ресурсов: 65% по решению суда и 35% по требованию Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что с 1 декабря 2021 года мошеннические сайты в финансовой сфере будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке в течение нескольких дней. Раньше эта процедура могла занимать месяцы. Соответствующий закон подписан президентом РФ 1 июля 2021 года.

"Если вы столкнулись с любым видом мошенничества в интернете, то обратиться с жалобой можно в электронную приемную МВД", - добавили в Роскомнадзоре.