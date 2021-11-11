В Крыму третий день подряд фиксируют более 800 случаев заражения ковидом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 819, это максимум с начала пандемии, сообщается в четверг на сайте регионального Минздрава. Предыдущие два дня это показатель составил 803 и 811 случаев соответственно.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 10 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 819 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 105 268 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки на коронавирус обследованы 9 178 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 811 человек, выздоровевших за весь период - 92 970.

Максимальные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.