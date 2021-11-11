В Пятигорске до 2045 года планируют построить четыре школы и пять детских садов

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Четыре школы и пять детских садов построят в разных районах Пятигорска Ставропольского края к 2045 году. Об этом в четверг сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"В Пятигорске, в рамках программы развития до 2045 года, запланировано строительство четырех школ и пяти детских садов. Реализация проектов начнется с 2023 года при поддержке правительства Ставропольского края и ВЭБ.РФ", - написал Ворошилов в "Телеграме".

По его словам, под все проекты уже зарезервированы земельные участки.

"Школы и детские сады появятся в микрорайонах Новопятигорск и Западный, 5-6 микрорайоне (в границах квартала ул. Коллективная и Кочубея) и в поселке Горячеводский", - добавил градоначальник.

Он отметил, что школу в 5-6 микрорайоне, рассчитанную на 1 550 мест, построят к 2027 году. Стоимость проекта составит свыше 1,8 млрд рублей. Детский сад-ясли в микрорайоне "Западный" на 330 мест построят к 2028 году. Его стоимость составит 640 млн рублей.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.