В крупнейшем вузе Северного Кавказа разработали интеллектуальную систему сортировки мусора

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Проект по использованию искусственного интеллекта для сортировки бытового мусора разработали в крупнейшем вузе Северного Кавказа - Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе учебного заведения.

"В СКФУ предложили интеллектуальную систему сортировки мусора. В ее основе алгоритмы распознавания образов. Система может быть представлена в виде мобильного или компьютерного приложения и будет гораздо доступнее, чем зарубежные аналоги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автором проекта выступила стажер-исследователь отдела теоретико-числовых систем научно-образовательного математического центра "Северо-Кавказский центр математических исследований" при СКФУ Екатерина Безуглова. Она решила адаптировать технологии компьютерного зрения для помощи людям, неравнодушным к экологическим проблемам.

"Все мы знаем, что бытовой мусор надо сортировать, но сделать это правильно без специальных знаний не так просто. Категорий и подкатегорий отходов множество, тот же пластик бывает разным. <…> Наша разработка поможет людям быстро и легко разобраться, что перед ними, чтобы правильно отсортировать свои бытовые отходы. Для получения подсказки достаточно будет сделать фотографию того, что вы собираетесь выбрасывать", - приводятся в сообщении слова Безугловой.

По данным пресс-службы, в основе интеллектуальной системы лежат механизмы распознавания образов так называемыми свёрточными нейронными сетями. Подобные разработки в сфере искусственного интеллекта для улучшения экологической ситуации уже широко применяются за рубежом, а в нашей стране их используют точечно. Широкому распространению технологии препятствует, прежде всего, дороговизна и сложность существующих на рынке решений.

"Разработка Екатерины сделает интеллектуальную систему сортировки бытового мусора доступной для населения. Сейчас девушка продолжает совершенствовать предложенный ею алгоритм и тестировать его эффективность. Следующим ее шагом станет создание мобильного приложения", - сказано в пресс-релизе.