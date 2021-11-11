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Менее 2% пациентов с ковидом и пневмониями в нижегородских стационарах являются привитыми

Всего в регионе вакцинировались более 1,3 млн человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Доля вакцинированных жителей Нижегородской области, находящихся на стационарном лечении с коронавирусом и внебольничной пневмонией, составляет менее 2%, сообщил в четверг на своей странице в Instagram замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

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"В Нижегородской области на стационарном лечении с диагнозом COVID-19 и внебольничная пневмония находятся 6 362 человека. Из них прошли полный курс вакцинации 122 человека", - написал Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что всего в области вакцинировались более 1,3 млн человек.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии выявили 199,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 175,5 тыс. человек выздоровели, 8,1 тыс. умерли. Уровень коллективного иммунитета составляет 47,7%. В области введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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