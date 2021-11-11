В Приамурье зафиксировали максимум выявленных за сутки случаев заражения ковидом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Максимальное число случаев суточного заражения коронавирусом зарегистрировано в Амурской области - 222 заболевших, сообщается в четверг на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"В Амурской области выявлено 222 новых случаев COVID-19, из них не привит 191 человек. У 160 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72%), у 62 - в виде пневмонии (28%)", - говорится в сообщении.

Предыдущий максимум был зафиксирован в Приамурье накануне - 218 случаев. Темп прироста за сутки составили 0,5%.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала пандемии в области выявлено 41,9 тыс. случаев заражения, 497 человек умерли.