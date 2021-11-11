Участниками архитектурной "Евразийской Премии" стали проекты из 29 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Участниками международной премии по архитектуре и дизайну "Евразийская Премия" стали проекты из 29 стран, в том числе России, Азербайджана, Армении, Грузии и Украины. Об этом сообщила в четверг в Уральском региональном центре ТАСС директор премии и саммита "АрхЕвразия" Галина Букова.

"Лауреаты Евразийской премии в этом году - [проекты] из 29 стран боролись - <…> к сожалению, не смогут прибыть сюда, в Екатеринбург, из-за пандемической ситуации, но все наши призеры проведут в онлайн живые презентации своих проектов. <…> У нас в этом году принимают участие наши призеры из Азербайджана, Армении, Грузии, Украина вернулась к нам в конкурс после перерыва, по России - это целый ряд городов от Дальнего Востока до самых западных окраин, активное участие принимают, как всегда, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань - они едут к нам "вживую", целыми командами", - сказала она, уточнив, что жюри выберет получателей 18 статуэток премии в различных номинациях.

По уточнению организаторов, на суд жюри были представлены объекты в 29 государствах архитекторов, градостроителей и дизайнеров из 42 стран. Итоги премии планируется подвести 15 декабря. "Евразийская Премия" вручается с 2003 года, в конкурсной программе уже приняли участие более 8,7 тыс. профессионалов и студентов.

Открытый Саммит архитекторов, урбанистов, дизайнеров "АрхЕвразия" помимо премии включит в этом году марафон событий, который стартует 15 ноября и завершится церемонией награждения. На нем выступят эксперты из разных стран, в том числе голландский архитектор Эрик Ван Эгерат и мексиканский Майкл Ройкинд, а также Кристос Пассос (архитектурное бюро Zaha Hadid Architects).

"В прошлом году мы проводили саммит примерно в таких же условиях, и у нас было более трех тыс. участников в Екатеринбурге только "вживую" за три дня, в онлайн - порядка 11 тыс. подключений. В этом году мы делаем прямую трансляцию в Youtube наших секций всех. Поэтому я думаю, что аудитория у нас будет значительно шире. <…> Начинается он [марафон] Студенческим урбанистическим форумом - в этом году впервые мы проводим такой формат, то есть мы приняли решение вовлечь студентов не только в конкурсную программу, <…> но и в деловую", - поделилась Букова.

Президент Московского отделения Международной академии архитектуры (МААМ), вице-президент Международной академии архитектуры, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Российской академии художеств, народный архитектор РФ Андрей Боков отметил важность площадки для экспертного сообщества. "Наши строители <…> не вполне конкурентоспособны в <…> сравнении со своими зарубежными коллегами. Отставание достаточно серьезное, отставание связано с отсутствием, действительно, желания и возможности приходить к ресурсосберегающим технологиям, к "зеленым" технологиям, менять что-то, развиваться и так далее. Это серьезная задача, которая стоит сегодня перед строительным комплексом, и не последнюю роль в решении этой задачи, конечно, играет и дизайнер, архитектор", - сказал он.