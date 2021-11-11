В Киргизию из России доставят 200 тыс. доз вакцины "Спутник лайт"

БИШКЕК, 11 ноября. /ТАСС/. Партия гуманитарной помощи, которая состоит из 200 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник лайт", 12 ноября прибудет из России в Киргизию. Об этом ТАСС сообщили в четверг в посольстве России в Киргизии.

"В Бишкек 12 ноября прибудет партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник лайт" в количестве 200 тыс. доз", - заявил представитель посольства. По его словам, российское правительство выделило $1,2 млн на приобретение данной партии "Спутник лайт" в рамках оказания безвозмездной помощи Киргизии в борьбе с распространением COVID-19.

Гуманитарный груз, как ожидается, прибудет в международный аэропорт Манас киргизской столицы в пятницу во второй половине дня.

В апреле - мае нынешнего года Россия предоставила Киргизии 20 тыс. доз вакцины "Спутник V", еще 80 тыс. доз киргизская сторона приобрела в июне текущего года.

Массовая вакцинация в Киргизии началась весной 2021 года, для этого используют несколько препаратов, в том числе "Спутник V" и вакцину китайской компании "Синофарм". Обе дозы вакцины на сегодняшний день получили 800 тыс. граждан республики. С начала пандемии в стране, в которой проживают около 6,5 млн человек, коронавирусной инфекцией заразились почти 182 тыс. жителей республики, 176,5 тыс. из них выздоровели, 2 697 пациентов скончались от осложнений.