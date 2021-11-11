Баскетбольный кластер создадут в Перми за 2 млрд рублей

ПЕРМЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Спортивный кластер с тренировочной базой для олимпийской сборной по баскетболу и академию баскетбола международного уровня планируется создать в Перми до 2030 года. Общий объем инвестиций - на уровне 2 млрд рублей, сообщила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова на заседании регионального правительства.

"Создание спортивного кластера в поселке Новые Ляды [в Перми], потенциальный объем инвестиций - 2 млрд рублей. Кластер будет включать в себя спортивный корпус, игровые залы. На базе этого кластера планируется создать интернатную систему", - сказала министр.

Согласно приложенным к выступлению материалам, к 2030 году будет построен центральный корпус со спортивным залом площадью около 650 кв. м на 100 мест, с тренажерными залами и залами для групповых занятий, крытый ледовый каток. Также речь идет об организации академии баскетбола международного уровня и создании тренировочной базы для олимпийской сборной по баскетболу 3х3.

Помимо этого, министр рассказала о планах открыть восемь модульных залов в разных муниципалитетах края. В рамках проекта "Спорт в каждый двор" будет создано более 300 спортивных площадок.