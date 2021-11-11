Количество посетителей туробъектов Татарстана выросло в два раза в ноябрьские выходные

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Двукратный рост числа посетителей туристических объектов Татарстана зафиксировали в ноябрьские выходные. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе госкомитета Татарстана по туризму.

"Туристический поток в основные туристские центры Татарстана по итогам нерабочих дней 30 октября - 7 ноября 2021 года (133 964 человека) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (62 017 человек) увеличился на 116%", - сообщили в госкомитете.

Так, Казанский кремль в период нерабочих дней посетили 83 826 человек, это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В таких туристических местах, как в Свияжске, Великом Болгаре и Чистополе, зафиксирован трехкратный рост числа туристов - в этом году на ноябрьские выходные сюда приехали 30 933 человека, в прошлом году - 10 094 человека.

Также за год в два раза вырос турпоток в Елабуге - за девять дней город посетили 9 419 человек.

Ситуация в регионе

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Татарстан вошел в число регионов, где практически не меняется уровень коллективного иммунитета.

С 11 октября в республике введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. С 30 октября до улучшения эпидситуации в Татарстане введен запрет на оказание услуг общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00). Исключением стали заведения на территориях автовокзалов, вокзалов, аэропортов, дорожного сервиса за пределами населенных пунктов. Также с 22 ноября в регионе вступает в силу распоряжение президента Татарстана о допуске в общественный транспорт лиц только по QR-кодам.

Ранее Минздрав сообщал, что на 10 ноября в Татарстане зарегистрировано 32 898 случаев COVID-19, в том числе за последние сутки заразились 242 человека. Выздоровел за весь период 26 241 человек, в том числе 165 - за минувшие сутки.

От коронавируса привит 1 733 171 человек (прирост привитых за сутки составило 22 350 человек), из них 1 161 120 завершили вакцинацию.