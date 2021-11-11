Паромное сообщение между Сахалином и материком возобновили с улучшением погодных условий

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Работа паромной переправы Ванино - Холмск, соединяющей материк с Сахалином, возобновлена с улучшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 17:00 местного времени (10:00 мск) 11 ноября с улучшением погодный условий снято ограничение работы паромной переправы Ванино - Холмск", - говорится в релизе.

На этой неделе в Сахалинской области бушует циклон с дождями и штормовым ветром. В Хабаровском крае циклон испортил погоду на большей части территории. Отмечается дождь, мокрый снег и ветер. Паромная переправа была закрыта в четверг. В нескольких поселениях произошли перебои с подачей электроэнергии, задерживались рейсы на местных авиалиниях, для автобусов остается закрыт ряд дорог.

Сохраняются ограничения для междугороднего автобусного сообщения на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Хабаровск - Биробиджан, на участке дороги село Селихино - Николаевск-на-Амуре, поселок Березовый - поселок Бриакан - поселок имени Полины Осипенко. Также приостановлено движение транспорта на дороге Комсомольск-на-Амуре - поселок Солнечный - поселок Горный.

Выпавшие осадки и образование гололеда осложняют обстановку на дорогах. На выездах из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре дежурят группы спасателей МЧС. 11 ноября на 56-м км трассы Комсомольск-на-Амуре - Селихино помощь спасателей понадобилась четырем водителям большегрузов, которые оказались в плену снежных заносов. С помощью буксировочного троса машины вытянули на накатанный участок дороги.

На расчистки дорог направлены 14 бригад дорожной службы в составе 24 человек и 18 единиц техники.