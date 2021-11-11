В России выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 759, до 8 952 472. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.

В частности, за сутки было выявлено 2 617 случаев в Московской области, 1 791 - в Самарской области (это максимум за пандемию), 819 - в Республике Крым, 783 - в Нижегородской области, 777 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 1 013 464, следует из сообщения штаба.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 156, до 7 687 317. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 917 пациентов в Московской области, 1 385 - в Якутии, 924 - в Самарской области, 811 - в Республике Крым, 691 - в Ульяновской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в возросло за сутки на 1 237 против 1 239 днем ранее, до 251 691.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 56 летальных случаев в Московской области, 49 - в Краснодарском крае, 43 - в Ставропольском крае, 42 - в Пермском крае, 39 - в Нижегородской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 240 против 3 927 днем ранее, до 1 882 060.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 94 против 98 днем ранее. Всего в городе умерли 32 399 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 5 505, до 1 661 417. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 188 244 человека.