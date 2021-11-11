Коэффициент распространения коронавируса в России третий день держится ниже 1

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг составил 0,97. Впервые с начала сентября он не превышает единицу уже три дня подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся самое резкое снижение коэффициентов отмечено в Подмосковье, где его значение упало сразу на 0,11, до 0,96, что для региона стало минимумом с 1 ноября. Помимо Московской области, индикатор также не превышает единицу в Москве (0,83), в Петербурге (0,93), а в Воронежской, Нижегородской и Свердловской областях он равен 0,99.

В Ростовской области и Пермском крае, который в четверг сменил Иркутскую область на десятом месте по общему числу заразившихся коронавирусом, коэффициент равен 1. В Красноярском крае он держится на отметке 1,02, а в Самарской области составляет 1,09.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.