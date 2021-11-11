Пропавшую без вести в Твери 16-летнюю девушку нашли живой

ТАСС, 11 ноября. Сотрудники полиции нашли в Самаре 16-летнюю девушку, которая 2 ноября ушла из дома в Твери, и данных о месте ее пребывания до настоящего времени не было. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Проводились поисковые мероприятия, в ходе которых несовершеннолетняя была найдена сотрудниками полиции в Самаре", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Как сообщалось, жительница Твери 2005 года 2 ноября ушла из дома в неизвестном направлении. По факту сообщения о ее безвестном исчезновении следователи начали проверку, опросили родственников и знакомых. При осмотре ее места жительства каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий обнаружено не было.