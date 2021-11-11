Более 15 тыс. дворников привлекли к уборке первого снега в Подмосковье

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. дворников и более 1 тыс. единиц спецтехники привлекли к уборке дворов и общественных территорий после выпадения первого снега в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

"В ночь на 11 ноября на территории Подмосковья выпал первый снег. Последствия осеннего снегопада во дворах и на общественных территориях ликвидируют свыше 15 тыс. дворников и 1,2 тыс. единиц спецтехники", - сказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что на территории региона выпало от 2 до 4 см снега - больше всего на востоке и юго-востоке области. С утра уже было очищено более 10 млн кв. м пешеходных дорог.

"Мы готовы к зиме. Коммунальные службы оперативно реагируют на изменения погодных условия. Вечером была проведена превентивная обработка пешеходных дорожек, лестниц, спусков и подъемов. С 6 утра ведется очистка от снега с последующей обработкой. В первую очередь делаем упор на подходы к подъездам, детские площадки. Для нас важен прежде всего комфорт и безопасность жителей", - процитировали в пресс-службе слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.