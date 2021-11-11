Власти Петербурга напомнили об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Какой-либо ответственности для граждан, в том числе старше 60 лет, за отказ от вакцинации против COVID-19 существующими нормативными актами не предусмотрено. Об этом сообщила журналистам в четверг зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович.

"Ответственность на сегодняшний момент администрацией города не установлена. Соответственно, на сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности. Вакцинация остается добровольной, на усмотрение, на совесть каждого пациента, потому что защитить себя и своих родственников - это самое главное", - заявила Гранатович.

С 30 октября в Петербурге действует режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса отходов.

Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и увеличением числа госпитализаций подписала постановление, в котором взяла под контроль ситуацию по вакцинации от COVID-19 ряда категорий горожан, в том числе лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

В случае если пенсионеры не успеют вакцинироваться в срок до 15 декабря, они не смогут посещать публичные места без QR-кода. Никакие дополнительные ограничения не предусмотрены действующим российским законодательством, сообщил в среду ТАСС источник в администрации города. Как пояснили в тот же день в петербургском управлении Роспотребнадзора, неработающим лицам от 60 лет, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг.

С начала недели в Петербурге было побито два рекорда по суточной вакцинации от ковида. В понедельник первым и вторым компонентом вакцины привились 26,7 тыс. человек, во вторник - 28,4 тыс.