Власти Пензы увеличат финансирование программы по ремонту теплосетей в 2,6 раза

ПЕНЗА, 11 ноября. /ТАСС/. Финансирование программы по модернизации системы теплоснабжения Пензы увеличат в 2022 году в 2,6 раза, до почти 2,8 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-центре губернатора и правительства Пензенской области.

"В следующем году на модернизацию объектов теплосистемы города Пензы будет направлено в 2,6 раза больше финансовых средств, чем в текущем. <…> На 2022 год запланированы работы по замене квартальных и магистральных сетей на участках общей протяженностью около 80 км, а также модернизация более 100 центральных тепловых пунктов. На эти цели предполагается направить свыше 2 млрд 797 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В 2021 году в реконструкцию теплосетей инвестировано более 1 млрд рублей. Работы по модернизации теплосистемы города проводит компания "Т Плюс", которая обеспечивает теплом около 80% потребителей в Пензе. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в таком количестве теплосети в городе не перекладывались с советских времен.

Глава региона поручил синхронизировать работы по замене коммунальных сетей и обновлению дорожного покрытия. Мельниченко также отметил, что в городе до сих пор не выполнено благоустройство дворов, где производился ремонт теплосетей. "Хотя велись переговоры с компанией, и нам были даны гарантии, что благоустройство будет восстановлено в полном объеме. Считаю, что мы должны здесь занимать жесткую позицию и понуждать выполнение договоренностей, которые были достигнуты", - приводятся в сообщении слова Мельниченко.

В декабре 2020 года решением правительства РФ Пенза была отнесена к ценовой зоне теплоснабжения. С января 2021 года муниципальное предприятие "Теплоснабжение Пензы" перешло в ведение мордовского филиала "Т Плюс". На баланс компании поступили 256 км квартальных сетей, 122 центральных тепловых пункта и другие объекты. До 2035 года компания планирует направить на развитие системы теплоснабжения Пензы порядка 6 млрд рублей.