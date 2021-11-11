Патриарх Кирилл: преподаватель не должен переходить на молодежный сленг во время занятий

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Преподаватель не должен подстраиваться под учащихся и переходить во время занятий на молодежный сленг, он всегда должен быть "образцом для подражания". Об этом заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл, являющийся также председателем Общества русской словесности.

"Мне представляется странным и даже совершенно неприемлемым, когда преподаватель вдруг начинает переходить во время занятий на молодежный сленг, используя его как норму в своей повседневной речи", - сказал патриарх, выступая с помощью средств удаленной связи на пленарном заседании Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности.

Он отметил, что нередко это делается, чтобы вызвать симпатию аудитории, продемонстрировав таким образом вовлеченность в молодежную среду.

"Думаю, что это ложное целеполагание, которое не соответствует традициям нашей культуры, в которой образ преподавателя всегда воспринимается как идеал и образец для подражания. Ведь преподаватель - ведущий, а ученики - ведомые, и ведущий никак не должен попадать в зависимость, в том числе от тех неправильностей речи, которые присутствуют в молодежной среде", - добавил патриарх.