Москвичи выберут победителей туристической премии "Путеводная звезда - 2021"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Голосование за лучшие туристические проекты года в рамках городского конкурса "Путеводная звезда - 2021" открылось на портале "Активный гражданин". В этом году появились новые номинации: "Ресторан русской кухни", "Московская кондитерская", "Московский гастромаркет", "Москва в радиоэфире" и специальная награда от туристического сервиса Russpass "Стартап года", сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Всего на конкурс поступило больше 200 заявок. Среди номинантов - отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Победителей определят москвичи. Голосование продлится до 3 декабря включительно и пройдет в несколько этапов, первый из них начинается сегодня", - приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Организаторы премии сформировали шорт-лист, включающий от пяти до десяти кандидатов в каждой из 18 основных номинаций.

"С 11 ноября выбор можно сделать в пяти номинациях - "Московские впечатления: выставки и музеи", "Московское гостеприимство: музеи", "Московские впечатления: для детей", "Московское гостеприимство: новая точка притяжения", "Московские впечатления: экскурсии, развлечения". С 12 ноября откроется голосование по пяти номинациям, посвященным объектам размещения, - "Лучшая гостиница "пять звезд", "Лучшая гостиница "четыре звезды", "Лучшая гостиница "три звезды", "Лучший хостел" и "Лучший бутик-отель". С 15 ноября будет доступен выбор лучших гастрономических заведений в четырех номинациях - "Лучший московский завтрак", "Лучший ресторан русской кухни", "Лучшая московская кондитерская", "Лучший московский гастромаркет", - говорится в публикации.

На завершающем этапе голосования, который начнется 16 ноября, будут представлены номинации "Москва в медиа", "Москва в радиоэфире", "Стартап года", "Московское гостеприимство: туроператор". Лауреатов объявят в середине декабря. Они получат диплом и статуэтку. Специальные призы вручат в двух дополнительных номинациях - лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей вклад в развитие детского туризма.

Премию "Путеводная звезда" учредило в 1999 году правительство Москвы. Ее цель - повышение туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются отели, туристические компании, городские фестивали гастрономические и другие проекты. Попробовать свои силы в конкурсе приглашают индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, работающих в Москве. Победителей выбирают на основе оценок экспертов, рейтингов мировых систем бронирования, отзывов потребителей и результатов голосования в "Активном гражданине".