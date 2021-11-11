Власти Малайзии намерены открыть границы для туристов не позднее января 2022 года

СИНГАПУР, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Малайзии намерены открыть границы для иностранных туристов не позднее января следующего года. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель Совета национального восстановления Малайзии Мухиддин Яссин.

"На фоне успехов, достигнутых в рамках программы вакцинации, совет принял решение открыть границы для зарубежных туристов не позднее 1 января будущего года", - приводит его слова новостной портал Malaysiakini. "Данный шаг направлен на скорейший подъем туристического сектора, который не может восстановиться из-за закрытых границ", - добавил он.

С момента начала пандемии коронавирусной инфекции границы страны остаются закрытыми, но правительство уже объявило, что с 15 ноября для всех вакцинированных туристов открывается курортный остров Лангкави.

В настоящее время уровень вакцинации взрослого населения Малайзии достиг 95%, среди подростков старше 12 лет данный показатель составляет 75%. В государственной программе вакцинации используются препараты производства компаний Pfizer и BioNTech, а также AstraZeneca и Sinovac. В конце прошлого месяца министр здравоохранения Хайри Джамалуддин сообщил, что правительство намерено закупить препарат Pfizer и BioNTech, который будет использоваться для вакцинации детей в возрасте от 5 до 12 лет.