{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани разработали проект реабилитации в поликлиниках для перенесших ковид

Старт проекта запланировали на 2022 год

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Проект спортивных реабилитационных центров для восстановления на базе поликлиник после перенесенного коронавируса разработали в Краснодарском крае. Первая поликлиника, в которой начнется реализация данного проекта, откроется в следующем году, сообщила журналистам в четверг вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Седьмая поликлиника находится на стадии вывода из капитального ремонта. И новый проект, который мы там будем реализовывать - спортивной реабилитации в том числе, там будет предусмотрена реабилитация для людей, переболевших ковидом. Это проект уникальный и очень нужный, очень востребованный. В течение следующего года мы его полностью реализуем", - сказала Минькова.

В данный момент в поликлинике заканчивается капитальный ремонт. В том числе при ремонте в медучреждении сразу разрабатывается отдельный кабинет для вакцинации, кроме того, прорабатывается вопрос маршрутизации пациентов. В реабилитационном центре пациенты смогут воспользоваться консультацией медицинского реабилитолога, пройти комплексное обследование, на основании которого формируется план восстановительного лечения.

По данным на утро четверга, с начала пандемии в регионе подтвердили 84 568 случаев коронавируса; 59 007 человек были выписаны с выздоровлением, 7 830 пациентов умерли.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Школу ненецкого языка для взрослых впервые откроют в Ненецком АО
В ближайшее время начнется набор на обучение
Читать полностью