На Кубани разработали проект реабилитации в поликлиниках для перенесших ковид

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Проект спортивных реабилитационных центров для восстановления на базе поликлиник после перенесенного коронавируса разработали в Краснодарском крае. Первая поликлиника, в которой начнется реализация данного проекта, откроется в следующем году, сообщила журналистам в четверг вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

"Седьмая поликлиника находится на стадии вывода из капитального ремонта. И новый проект, который мы там будем реализовывать - спортивной реабилитации в том числе, там будет предусмотрена реабилитация для людей, переболевших ковидом. Это проект уникальный и очень нужный, очень востребованный. В течение следующего года мы его полностью реализуем", - сказала Минькова.

В данный момент в поликлинике заканчивается капитальный ремонт. В том числе при ремонте в медучреждении сразу разрабатывается отдельный кабинет для вакцинации, кроме того, прорабатывается вопрос маршрутизации пациентов. В реабилитационном центре пациенты смогут воспользоваться консультацией медицинского реабилитолога, пройти комплексное обследование, на основании которого формируется план восстановительного лечения.

По данным на утро четверга, с начала пандемии в регионе подтвердили 84 568 случаев коронавируса; 59 007 человек были выписаны с выздоровлением, 7 830 пациентов умерли.