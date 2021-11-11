Израиль первым в мире проводит национальные учения по борьбе с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израиль в четверг первым в мире проводит национальные учения по борьбе с распространением коронавируса с целью проверки готовности страны к потенциальной вспышке нового смертоносного варианта COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

"Сегодня (11 ноября) в Израиле проходят первые в мире национальные учения "Омега" в формате военизированной игры по подготовке к возможной вспышке нового, еще не выявленного смертоносного штамма коронавируса. В ходе учений будут изучены механизмы работы государственных органов в экстремальных ситуациях. В целях моделирования реальной ситуации они будут состоять из трех этапов, имитирующих переход между различными сценариями [распространения коронавируса]", - говорится в заявлении.

В пресс-службе указали, что в течение дня в рамках симуляции "будет проводиться поэтапная оценка ситуации и анализ данных, на основании которых будут представлены рекомендации к действиям". "По результатам учений будет проведена комплексная оценка ситуации, в ходе которой премьер-министр Нафтали Беннет подведет итоги и даст соответствующие указания о продолжении деятельности", - добавили в МИД.

В ходе симуляции вспышки нового штамма коронавируса будут отрабатываться "контроль за выполнением предписаний по ограничению скопления людей и передвижения, правил карантина и проведения массовых мероприятий", "мониторинг, контроль и оповещение населения", "проверка действенности вакцины, массовое тестирование, проведение эпидемиологических расследований" , а также готовность больниц и обеспеченность специальными лекарственными средствами и вакцинами, сообщила пресс-служба. Кроме того, в процессе общенациональных учений отрабатываются "контроль за соблюдением правил самоизоляции, охрана здоровья учащихся, закрытие школ в очагах заражения, корректировка работы системы образования", а также "политика въезда и выезда в страну в аэропорту Бен-Гурион и на пограничных переходах, выборочное закрытие КПП в зависимости от обстоятельств", добавили в МИД.