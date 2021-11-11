Замглавы ХМАО заявил, что нерабочие дни дали положительный эффект в ситуации с COVID-19

Нерабочие дни в Югре объявили на период с 30 октября по 7 ноября. С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным регионального оперативного штаба, после нерабочих дней ежесуточное число новых заболевших снизилось примерно на 3% по сравнению с концом октября. По данным регионального оперативного штаба, на 11 ноября за время пандемии в регионе зарегистрировано 84,9 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции (252 - за последние сутки), 78,4 тыс. пациентов выздоровели, 1 487 умерли.

"Мы считаем, что, действительно, те меры, которые были предприняты, дали свой положительный эффект. Очень осторожно мы говорим, что наступила некая стабилизация [в росте заболеваемости], но мы не можем утверждать, что пандемия отступает. Мы должны очень аккуратно относиться к любым смягчениям, поэтому мы отдельные ограничения сохраняем", - сказал Охлопков, отвечая на вопрос, почему Югра не стала продлевать нерабочие дни после 7 ноября и говорит ли это о стабилизации обстановки.

По его словам, попадание Югры в список регионов, где жители активнее всего прививаются от коронавируса, связанно с большим вниманием к данному вопросу со стороны системы здравоохранения. "Сейчас вся отрасль здравоохранения настроена так, чтобы повысить уровень вакцинации. <…> Очень большое внимание, большие ресурсы к этому прикованы", - ответил первый замгубернатора.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.