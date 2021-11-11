В Калужской области перезахоронили останки героев-десантников, погибших в годы войны

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Останки 68 героев-десантников 4-го воздушно-десантного корпуса, погибших в ходе операции в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили с почестями в Калужской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в четверг.

"Останки 68 героев-десантников 4-го воздушно-десантного корпуса (ВДК), погибших в Вяземской воздушно-десантной операции в 1942 году, были сегодня перезахоронены военнослужащими Воздушно-десантных войск на мемориальном комплексе "Барсуки" в Мосальском районе Калужской области", - говорится в сообщении.

Перезахоронение прошло в рамках завершающего этапа Вахты памяти "Калужский рубеж - 2021", которая посвящена 80-й годовщине Вяземской воздушно-десантной операции. В мероприятии приняли участие командующий ВДВ Герой России Андрей Сердюков, губернатор Калужской области Владислав Шапша, архиепископ Песочинский и Юхновский Владыка Максимилиан, поисковики калужского объединения "Память", ветераны Великой Отечественной войны, воины-десантники, юнармейцы и другие.

"Благодаря кропотливой работе здесь, в Мосальском районе у населенных пунктов Ключи и Песочня, были найдены останки 68 воинов-десантников 4-го ВДК. Сегодня эти солдаты обретут свой покой и будут захоронены рядом с другими героями Великой Отечественной войны", - отметил Сердюков во время церемонии, подчеркнув, что работа по поиску и перезахоронению героев войны будет продолжена.

В Минобороны отметили, что в поисковых работах в местах высадки воздушного десанта в 1942 году и ведения боев приняли участие десантники Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, саперы отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона, а также роты радиационной, химической и биологической защиты. Всего в районе юго-западнее Вязьмы были десантированы 7 373 человека. За время операции десантники уничтожили около 15 тыс. солдат и офицеров противника, освободили от захватчиков около 200 населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Калужской области будут перезахоронены 58 героев-десантников.