Песков считает возможной полную отмену QR-кодов только после окончания пандемии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Полная отмена QR-кодов и других ковидных ограничений возможна только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета к этому заболеванию. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, можно ли рассчитывать на отмену таких мер в России при достижении коллективного иммунитета к коронавирусу. "Смотрите, отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определенно может последовать - полная отмена - после того, как пандемия кончится", - заметил представитель Кремля.

Как пояснил Песков, "сам по себе общественный иммунный порог - это же тоже не константа". "За счет ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке", - указал он.

По его словам, вводить на федеральном уровне новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса пока не планируется, но ситуация развивается не самым благоприятным образом.

"В настоящий момент нет, но, еще раз повторяю, ситуация же развивается не самым благоприятным образом", - признал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Недостижение необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу может привести к росту заболеваемости ковидом в России и введению новых ограничительных мер, указад Песков.

"Будет усиленное распространение инфекции, растущее количество заболевших. Будет растущее количество госпитализированных, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции. И будут дополнительные меры", - сказал он, отвечая на вопрос, к чему может привести недостижение в ближайшие месяцы в России нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду.

Коллективный иммунитет к ковиду за счет вакцинации и ревакцинации должен поддерживаться на максимально высоком уровне, заявил Песков.