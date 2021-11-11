План по вакцинации от коронавируса в Пермском крае выполнили более чем на 62%

ПЕРМЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Более 1 млн жителей Пермского края привились первым компонентом препарата или однокомпонентной вакциной от коронавируса, что составляет более 62% от плана вакцинации. Об этом сообщается в четверг в на сайте регионального правительства.

"По информации Минздрава Прикамья, по состоянию на утро 11 ноября в регионе вакцинацию первым компонентом или однокомпонентными вакцинами прошли 1 008 911 человек. Также прививки сделали 1 722 иностранных гражданина, находящихся на территории региона", - говорится в сообщении. Всего в регионе планируется привить около 1,6 млн человек.

Активнее всего прививаются работники здравоохранения. Так, прививку от коронавируса сделали 98,4% работников учреждений здравоохранения от числа подлежащих вакцинации. Также привиты 95,5% сотрудников промышленных предприятий, 89,3% работников сферы образования, 81,2% соцработников. Запас вакцины в регионе составляет 187,9 тыс. доз.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае с начала пандемии выявлено 126,8 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 106,7 тыс. человек, умерли 6,1 тыс. пациентов.