Чиновник из Свердловской области посоветовал противникам вакцинации от ковида покинуть РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы Каменска-Уральского в Свердловской области Денис Нестеров посоветовал тем, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, уезжать из России. Видео опубликовано во "ВКонтакте" в официальной группе телекомпании " РИМ-ТВ ".

"Если мы прошли вакцинацию, если мы прошли ревакцинацию, мы действуем в соответствии с теми правилами, которые установлены в Российской Федерации, в Свердловской области, в городе Каменске-Уральском. А почему рядом со мной те люди, кто не хочет выполнять правила? Не хотите выполнять правила – переезжайте", - сказал Нестеров, отвечая на вопрос журналиста о том, почему непривитых людей не пускают в различные места и заведения.

В пресс-службе администрации округа со ссылкой на главу Алексея Герасимова, комментируя данный инцидент, отметили, что Нестеров призывал к ответственности в данном вопросе.

"В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим. Все наши усилия направлены на то, чтобы люди получили защиту от этой страшной болезни. И оттого, насколько ответственно все наши жители будут относиться к мерам противодействия коронавирусу, к прививкам, зависят многие человеческие жизни", - сказал Герасимов.

Ранее в Свердловской области подписали постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. В регионе организованы зоны, свободные от ковида, в которые можно попасть, предъявив QR-код и документ, удостоверяющий личность. Также власти запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В регионе наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Каменске-Уральском и Каменском районе на 10 ноября за все время пандемии было зарегистрировано 5 746 заболевших. По данным на 11 ноября, в регионе зарегистрирован 731 случай заражения. Общее количество заболевших за пандемию - 165 405, выписаны 147 580 человек, умерли 7 793.