Почти 90 тыс. пожилых жителей Подмосковья присоединились к проекту "Активное долголетие"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 90 тыс. пожилых жителей Московской области присоединились к проекту "Активное долголетие" с момента его запуска, сообщила в четверг пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Количество участников проекта "Активное долголетие" уже достигло порядка 90 тыс. человек. Это отличная тенденция, все больше людей старшего поколения хотят вести активный образ жизни на пенсии", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет.

По словам Каклюгиной, в настоящее время проект работает в штатном режиме, занятия проходят с соблюдением всех необходимых санитарных мер. "В клубах у участников также есть возможность пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно прямо в клубе, через портал или мобильное приложение. Все очень удобно и быстро, никуда дополнительно ходить не придется", - уточнила зампред.

Проект "Активное долголетие" был запущен в Московской области 1 октября 2019 года.