В России создадут единую систему соцобеспечения для автоматического расчета выплат

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти РФ намерены создать единую государственную информационную систему социального обеспечения, которая будет автоматически рассчитывать размер выплат. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

Он напомнил о задаче повысить качество социальной поддержки граждан, сделать ее более адресной. Система предоставления федеральных и региональных льгот достаточно обширная, разобраться в ней бывает непросто, отметил премьер. По его словам, многие люди, особенно если они проживают в сельской местности или на удаленных территориях, не знают о том, какую поддержку от государства они могут получить.

"Для решения этих вопросов создана единая государственная информационная система социального обеспечения. После принятия изменений в законодательство она сможет более точно определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации", - продолжил Мишустин.

Система станет пополняться сведениями ФНС, МВД и Росреестра. "Это необходимо для тщательного расчета среднего дохода на каждого члена семьи. <…> Помощь должны получать именно те люди, кто больше всего в ней нуждается", - подчеркнул председатель правительства.

Он добавил, что изменения в законодательстве позволят не только сократить сроки предоставления мер социальной поддержки, но и персонально информировать людей о всех пособиях, выплатах и других возможностях для граждан с низкими доходами. "Все это - важная часть работы по созданию механизма социального казначейства, справедливой и востребованной системы защиты людей", - резюмировал Мишустин.