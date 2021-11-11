Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию лиц в возрасте старше 60 лет ввели с четверга в Краснодарском крае, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, опубликованном в четверг.

"В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции: обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции: лица в возрасте 60 лет и старше", - говорится в тексте постановления о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемиологическим показаниям.

Согласно документу, первый компонент обязаны ввести до 13 декабря 2021 года, второй до 13 января 2022 года. Там также уточняется, что постановление вступает в силу с момента подписания.