Проверка не выявила загрязнений воды от отходов, ввезенных в Приморье из Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Проверки уровня загрязнения воды и почвы рядом с площадками, на которые ввезли для уничтожения опасные отходы из Амурской области, в Приморье не обнаружены. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона в четверг.

"Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю на территориях, расположенных вблизи площадок складирования отходов в Надеждинском и Хорольском районах, организован постоянный санитарно-гигиенический мониторинг, включающий отбор проб воды из неорганизованных источников питьевого водоснабжения. По результатам мониторинга превышений по показателям качества воды не выявлено", - сообщили в правительстве, добавив, что вывоз отходов за пределы региона не начался.

Отходы расположены на площадках с твердыми покрытием, укрыты водонепроницаемыми материалами, что препятствует попаданию веществ из отходов во внешнюю среду. Свободный доступ к местам складирования отходов ограничен. Надзорные органы продолжают проверки в отношении юридического лица, которое ввезло отходы в Приморье для утилизации.

Информация о том, что в Приморье на территорию Надеждинского района доставили для утилизации 100 тонн пестицидов из Амурской области с территории, где находится космодром Восточный, появилась в конце октября и вызвала широкий общественный резонанс. Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении, власти края сообщили, что ведется работа по отмене решения о поставке отходов в регион и признанию недействительным контракта на утилизацию. Через несколько дней в Хорольском районе была обнаружена вторая партия отходов из Приамурья.

Договор на земельный участок в Надеждинском районе, где расположена установка по утилизации опасных отходов, расторгают, так как предприниматель нарушил условия договора. Он передал в субаренду участок третьему лицу и использовал его не по назначению. Территория должна быть передана муниципалитету и все имущество вывезено. Каких-либо действий с пестицидами, ввезенными из Приамурья, не производится.