Школу ненецкого языка для взрослых впервые откроют в Ненецком АО

ТАСС, 11 ноября. Школа изучения ненецкого языка для взрослых будет впервые создана в Ненецком автономном округе, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава региона Юрий Бездудный.

"Школу родного языка "Ненэй вада" (настоящее слово) откроет общественная организация "Ясавэй", победившая на окружном конкурсе грантов. Занятия будут проходить в этнокультурном центре (всего 50 уроков, занятия еженедельно в течение года). Набор на обучение начнется в ближайшее время", - написал губернатор.

Обучение в школе смогут пройти до 20 человек в возрасте от 18 лет. Итогом проекта станет создание методического пособия по изучению ненецкого языка для руководителей кружков и учителей родного языка, а также видеоролика, в котором будут показаны самые интересные фрагменты уроков. На сегодняшний день в округе нет ни одного формирования по изучению родного языка для взрослых. Если опыт будет удачным, подобные школы могут открыться и в других населенных пунктах округа.

Ассоциация "Изьватас" (выходцы из села Ижма) продолжит обучение жителей округа коми-ижемскому языку в рамках школы "Сёрнтцм чужан кылцн" (Общение на родном языке). Коми язык будут изучать по новому учебнику и с использованием интернет-ресурсов. Посещать кружок могут дети от пяти лет и взрослые. В настоящее время работают пять кружков в Нарьян-Маре, селе Несь, поселках Харута, Хорей-Вер и Каратайка.