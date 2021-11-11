Песков заверил, что все вопросы Географического диктанта будут очень интересными

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Географический диктант 2021 года пройдет в воскресенье, 14 ноября, в смешанном очно-дистанционном формате, все вопросы будут очень интересными. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"14 ноября в полдень будет Всероссийский географический диктант 2021 года. Это очень-очень большое мероприятие", - сказал Песков. По его словам, диктант пройдет в смешанном формате. "На тех площадках, где санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет, он будет и с очным элементом, где не позволяет - он будет в виртуальном формате. В Москве центральная площадка будет на базе штаб-квартиры Русского географического общества", - сообщил пресс-секретарь президента.

"Очень важное мероприятие. Вопросы в основном пишут зрители и слушатели, все вопросы очень-очень интересные", - заметил представитель Кремля.

Он напомнил, что инициатива проведения таких диктантов принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, мероприятия проходят с 2015 года и за это время в них приняли участие около 2 млн человек. Помимо России, географический диктант пишут и за рубежом, в 25 странах мира, отметил Песков, назвав среди них Китай, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Молдавию, Сербию, Таджикистан, Турцию и ряд других.