В Черкесске Карачаево-Черкесии открылись пять детских садов по нацпроекту

ЧЕРКЕССК, 11 ноября. /ТАСС/. Пять ясельных корпусов по 80 мест открылись в городе Черкесске Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил мэр города Алексей Баскаев на своей странице в Instagram в четверг.

"На этой неделе пять яслей Черкесска распахнули свои двери для маленьких жителей республиканского центра. Это радостное и долгожданное событие для нашего города. Ясельные корпуса на 80 мест каждый построены на территории детских садов "Аленький цветочек", "Огонек", "Орленок", "Красная шапочка" и "Золушка", - рассказал мэр.

Он отметил, что в зданиях созданы все условия для комфортного пребывания и всестороннего развития малышей - ясли оборудованы музыкально-спортивными залами, просторными спальными комнатами, современными гардеробными, игровыми комнатами и площадками.

Всего в рамках нацпроекта "Демография" в Черкесске построено 8 ясельных корпусов, создано 620 мест в дошкольных учреждениях города. "Это позволит нам закрыть очередность в детские сады для детей от полутора до трех лет и решить задачу, поставленную президентом страны и правительством России, - обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет", - добавил Баскаев.

По информации регионального министерства образования и науки, в КЧР проживает более 38 тыс. детей дошкольного возраста. Услуги дошкольного образования оказываются в детских садах, в дошкольных образовательных группах и классах предшкольной подготовки при общеобразовательных школах в формате "школа - детский сад", в центрах раннего развития ребенка. Дошкольное образование получают более 20 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.