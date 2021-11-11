Кириенко поддержал идею создания в регионах центров подготовки учителей начальных классов

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал идею создания в регионах специальных центров подготовки учителей начальных классов. Об этом он сказал в четверг в Международном детском центре "Артек", где проходит финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" (проект АНО "Россия - страна возможностей").

С таким предложением выступил директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус. По его словам, центр может готовить педагогов, которые уже в регионах будут работать с учителями начальных классов - их в стране около 25 тыс.

"Это хорошая идея - отработать в "Орленке" методику и после этого сделать региональные центры, потому что 25 тыс. не свезешь в "Орленок", - сказал Кириенко во время презентации этой учебной программы.

Как пояснил Джеус журналистам, в России сейчас порядка 7,5 млн детей, которые учатся в начальной школе. "Они сейчас уже достаточно рано определяют свои жизненные ориентации. Если с ребенком не заниматься, с ним будут заниматься другие. Это особая возрастная психология, поэтому нужно готовить соответствующих педагогов, нужна методология, как эти педагоги должны работать, где они должны учиться, какую практику проходить. Мы должны дать готовые методики, а учитель уже может творчески доработать ее с учетом региона, возрастной психологии, склонности ребенка", - подчеркнул директор ВДЦ "Орленок".

Он добавил, что центр способен выполнить эту задачу за один-два года.