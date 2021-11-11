В общественном транспорте Москвы усилили мероприятия по дезинфекции

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы усилили мероприятия по дезинфекции в общественном транспорте для обеспечения безопасности граждан, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Московский общественный транспорт, несмотря на пандемию, не снижает темпов своей работы, а частота движения и выполнения регулярности поездок являются необходимыми требованиями. В общественном транспорте выполняются все необходимые мероприятия для безопасности и комфорта граждан", - сказал мэр в ходе осмотра работ по дезинфекции вагонов метро в электродепо "Солнцево".

Он добавил, что в период нерабочих дней количество пассажиров в московском транспорте снизилось почти на 40%. На этой неделе город вернулся в обычный рабочий режим и пассажиропоток в метро и наземном транспорте постепенно восстанавливается.

Как отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, с весны 2020 года в московском транспорте были введены усиленные меры дезинфекции и уборки, и они остаются строгими и сегодня. В метро кратность дезинфекции объектов и подвижного увеличена, вагоны проходят обработку до двух раз. Пассажирская зона, эскалаторы, ручки дверей и кассовые блоки дезинфицируются один раз в два часа. Ночью подвергается полной уборке весь станционный комплекс.

"В приписном парке Московского метрополитена около 55% современных вагонов, в которые встроена система с кварцеванием воздуха", - подчеркнул Дощатов.

Он также отметил, что масочный режим гражданами "соблюдается безусловно": на станциях осуществляется контроль службой безопасности, а также выборочный контроль на станционных комплексах.

Наземный транспорт

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что в наземном и пригородном общественном транспорте также проводится необходимая дезинфекция, в среднем от пяти до десяти раз увеличена частота обработки контактных поверхностей.

"Наш транспортный комплекс признан вторым в мире по качеству обработки подвижного состава как наземного, так и метрополитена", - сказал Ликсутов.

Собянин также поручил продолжать контроль соблюдения масочного режима в общественном транспорте Москвы и пригородных электричках.

Как уточняет пресс-служба мэра и правительства столицы, ежедневно 4 тыс. сотрудников Московского метрополитена проводят санитарную обработку пассажирской инфраструктуры и более 6 тыс. вагонов. Также каждый день обрабатывается 15,5 тыс. вагонов пригородных поездов, трамваев, автобусов, электробусов, а также объекты пассажирской инфраструктуры. В этой работе участвуют более 4,5 тыс. сотрудников. Все средства, применяемые в транспорте Москвы, рекомендованы Роспотребнадзором и имеют необходимые сертификаты безопасности.

Введенные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности пассажиров включают: обязательный масочный режим, предоставление санитайзеров, экспресс-тестирование COVID-19 на 12 станциях метро и ТПУ, продажа масок в кассах метро на каждой станции, расширение использования бесконтактных способов оплаты, дезинсекция контактных поверхностей, контроль качества воздуха и другие.