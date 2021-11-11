Метели и гололедица ожидаются в некоторых регионах ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Региональные спасательные ведомства и гидрометцентры в четверг предупредили жителей Нижегородской области, Татарстана и ряда других регионов Приволжского федерального округа (ПФО) о возможных метелях, сильных порывах ветра и гололедице.

"В ближайшие 1-3 часа 11 ноября местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются метель, гололед, местами порывы юго-западного ветра 13-18 м/с", - сказано в сообщении ГУ МЧС России по Нижегородской области. Непогода может сохраниться до ночи.

В Татарстане днем из-за метели ожидается ухудшение видимости до 1-2 км. Также на территории региона усилится ветер до 15-17 м/с. "Ночью и днем на дорогах местами гололедица", - сказано в сообщении республиканского гидрометцентра.

Сильный снег, усиление ветра и гололед ожидают в Пермском крае, в Башкирии - снежные накаты на дорогах и гололедица. Ночью в Башкирии порывы ветра местами могут достигнуть 17 м/с. На дорогах ухудшение видимости до 1 км, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Саратовской области, по данным ГУ МЧС, ожидается мокрый снег. По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе прогнозируется желтый уровень погодной опасности, днем местами в регионе ожидаются порывы западного ветра скоростью 15-18 м/с.

В Кирове с утра идет снег. В УГИБДД по Кировской области предупредили, что сложные погодные условия могут оказать влияние на безопасность дорожного движения, поэтому автомобилистов попросили соблюдать оптимальную скорость, держать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.