Захоронение останков 77 красноармейцев обнаружили в Тульской области

ТАСС, 11 ноября. Останки 77 красноармейцев, погибших в 1942 году, подняли из захоронения в Белевском районе Тульской области. Захоронение было обнаружено при содействии регионального следственного управления СК РФ, рассказал ТАСС в четверг руководитель областного поискового отряда "Штурм" Михаил Булдаков.

"На данный момент поисковая работа в селе Николо-Гастунь завершена, из земли подняли останки 77 человек. Это красноармейцы, погибшие в ходе боев в 1942 году", - сказал Булдаков.

В 2020 году в районе этого же села поисковики обнаружили массовое захоронение, из него извлекли останки 92 красноармейцев, но возникло предположение, что это не единственное место погребения. "По словам местных жителей, бои были очень серьезные, много погибших привозили и хоронили. В этом году помогли следователи, приехали с георадаром, проверили территорию, нашли два предположительных места, одно из них подтвердилось, где мы и проводили работы. В будущем году мы продолжим поиски в этой местности", - добавил Булдаков.

Город Белев и Белевский район оказались оккупированными немецко-фашистскими захватчиками в конце октября 1941 года. Оккупация Белева длилась 68 суток, полностью территория была освобождена к середине июля 1943 года. В районе расположено более 50 братских и одиночных могил советских воинов.