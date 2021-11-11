Правительство Армении продлило введенный из-за пандемии карантин до июня 2022 года

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Армении на заседании в четверг продлило карантин, введенный из-за пандемии коронавируса в сентябре 2020 года, до 20 июня 2022 года. Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба на сайте правительства.

"Продлить режим карантина по всей территории страны до июня 2022 года", - говорится в постановлении.

Согласно решению, при пересечении границы Армении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или сдать ПЦР-тест на пограничном пункте пропуска. "После этого необходимо ждать результатов теста в самоизоляции", - отмечается в постановлении.

Ситуация с пандемией в Армении остается напряженной. Руководство Минздрава республики неоднократно заявляло, что в больницах из-за резкого увеличения числа зараженных практически нет свободных мест, сотни пациентов ждут госпитализацию. Минздрав страны с 1 ноября принял решение повторно ввести обязательный масочный режим вне помещений из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Весной в стране началась кампания по вакцинации, в рамках которой используют препараты "Спутник V", AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. По последним данным, первый компонент препарата получили 580 тыс. человек, завершили вакцинацию около 180 тыс. человек. В Армении также налажено производство российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".