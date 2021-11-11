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Рекордную по мощности атаку на портал госуслуг отразили 10 ноября

Ее мощность превысила 680 гигабит в секунду, сообщили в Минцифры
© GaudiLab/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Рекордная по мощности атака на портал госуслуг, свыше 680 гигабит в секунду, отражена 10 ноября 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на госуслуги, свыше 680 гигабит в секунду", - отмечается в сообщении.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что Минцифры проведет дополнительное тестирование портала "Госуслуги" в связи со сбоем в сроках действия COVID-сертификатов.

Некоторые пользователи портала утром 8 ноября заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале.

Как позже пояснялось в заявлении Минцифры и Минздрава, срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним. Там же отмечалось, что "Госуслуги" работают в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

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